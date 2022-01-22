Сам актер не пострадал

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Сегодня, 22 января, американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в серьезную автомобильную аварию в Лос-Анджелесе. Внедорожник звезды перевернулся на другой автомобиль, водитель которого пострадал. Об этом сообщает источник TMZ.

Арнольд Шварценеггер на месте аварии tmz.com

ДТП произошло недалеко от дома звезды. Шварценеггер на внедорожнике GMC Yukon столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения авто актера частично оказалось на крыше Toyota, а также задело находившийся рядом Porsche Cayenne.

По словам очевидцев, авария была похожа на «кадр из фильма».

Кадр с места аварии tmz.com

Находившаяся за рулем Toyota женщина травмирована и была госпитализирована. Сам Шварценеггер не пострадал. Как отмечает издание, актер очень расстроен из-за случившегося и намерен навестить ее в больнице как можно скорее.

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