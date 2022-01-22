Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе: есть пострадавшие
Сам актер не пострадал
Читайте также: «Началось с насморка»: сын Марички Падалко подхватил омикронСегодня, 22 января, американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в серьезную автомобильную аварию в Лос-Анджелесе. Внедорожник звезды перевернулся на другой автомобиль, водитель которого пострадал. Об этом сообщает источник TMZ.
ДТП произошло недалеко от дома звезды. Шварценеггер на внедорожнике GMC Yukon столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения авто актера частично оказалось на крыше Toyota, а также задело находившийся рядом Porsche Cayenne.
По словам очевидцев, авария была похожа на «кадр из фильма».
Находившаяся за рулем Toyota женщина травмирована и была госпитализирована. Сам Шварценеггер не пострадал. Как отмечает издание, актер очень расстроен из-за случившегося и намерен навестить ее в больнице как можно скорее.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: