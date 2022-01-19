18 января судья «Танцев со звездами» отметила юбилей

Во вторник, 18 января, знаменитая украинская прима-балерина и судья обновленных сезонов «Танцев со звездами» Екатерина Кухар отпраздновала день рождения. Народной артистке исполнилось 40 лет.

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Муж именинницы, Александр Стоянов, подготовил для возлюбленной очень романтический презент на юбилей. Мужчина подарил звездной супруге мелодию, названную в ее честь. Создать трек Александру помог участник проекта «Україна має талант», известный музыкант Евгений Хмара.

Композицию Стоянов дополнил трогательным видео с любимой и обнародовал этот ролик на своей странице в Инстаграм.

«Любимая моя жена, моя мася, моя муза, моя путеводная звезда, самая лучшая мама, лучший партнёр по сцене и in crime. В твой день рождения хотелось чего-то особенного для тебя! Балет я тебе уже дарил…То, что ты хотела… тоже дарил. И понял, что было бы здорово подарить тебе… музыку… Чтобы ты звучала по-особенному.И Евгений Хмара пришел мне на помощь и сыграл тебя с моих слов, чувств и того, как я тебя вижу. Осталось дело за малым — слушай! Люблю тебя всем сердцем!», — обратился к Екатерине Александр.

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