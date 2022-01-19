ТОП-10 самых богатых комиков
Быть смешным может быть невероятно прибыльным делом. В то время как стендап-комики выступают для смеха, они также выступают за большие деньги, а самые богатые комики загребают миллионы долларов.
Читайте также: ТОП-10 ярких кинодуэтов: актеры, которые любят работать друг с другомНекоторые из самых забавных голливудских звезд создали культовые теле- и кинофраншизы, запуская успешные стендап-программы, ведущие ночные и дневные телевизионные ток-шоу. Несколько комиков из этого списка запустили успешные ситкомы, которые принесли огромные суммы денег. На самом деле, самый богатый комик в этом списке почти миллиардер!
10. Дэвид Леттерман
Состояние: 400 миллионов долларов.
9. Билл Косби
Состояние: 400 миллионов долларов.
8. Адам Сэндлер
Состояние: 420 миллионов долларов.
7. Джей Лено
Состояние: 450 миллионов долларов.
6. Байрон Аллен
Состояние: 450 миллионов долларов.
5. Эллен ДеДженерес
Состояние: 500 миллионов долларов.
4. Трей Паркер
Состояние: 600 миллионов долларов.
3. Мэтт Грёнинг
Состояние: 600 миллионов долларов.
2. Мэтт Стоун
Состояние: 700 миллионов долларов.
1. Джерри Сайнфелд
Состояние: 950 миллионов долларов.
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