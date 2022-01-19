Узнайте десятку лучших комиков с самым высоким собственным капиталом

Быть смешным может быть невероятно прибыльным делом. В то время как стендап-комики выступают для смеха, они также выступают за большие деньги, а самые богатые комики загребают миллионы долларов.

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Некоторые из самых забавных голливудских звезд создали культовые теле- и кинофраншизы, запуская успешные стендап-программы, ведущие ночные и дневные телевизионные ток-шоу. Несколько комиков из этого списка запустили успешные ситкомы, которые принесли огромные суммы денег. На самом деле, самый богатый комик в этом списке почти миллиардер!

10. Дэвид Леттерман

Состояние: 400 миллионов долларов.

9. Билл Косби

Состояние: 400 миллионов долларов.

8. Адам Сэндлер

Состояние: 420 миллионов долларов.

7. Джей Лено

Состояние: 450 миллионов долларов.

6. Байрон Аллен

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khashi (@kerzagain)

Состояние: 450 миллионов долларов.

5. Эллен ДеДженерес

Состояние: 500 миллионов долларов.

4. Трей Паркер

Состояние: 600 миллионов долларов.

3. Мэтт Грёнинг

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 아트더그라운드 (@art_theground)

Состояние: 600 миллионов долларов.

2. Мэтт Стоун

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Trey Parker and Matt Stone (@treyandmatt)

Состояние: 700 миллионов долларов.

1. Джерри Сайнфелд

Состояние: 950 миллионов долларов.

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