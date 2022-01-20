Актрису засняли папарацци

Известная американская актриса Дженнифер Энистон случайно засветила нижнее белье во время съемок фильма «Загадочное убийство 2» на Гавайях. Звезду засняли в пикантном положении внимательные папарацци.

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На фото видно, как знаменитость прогуливается со своим коллегой по фильму с Адамом Сэндлером. Также пара активно ведет беседу и не замечает, что их снимают.

Актриса одета в изумрудную блузку, длинную юбку «паломницу» с высоким разрезом, которая и летнюю шляпу. Образ дополнен босоножками на платформе и соломенной сумкой, еще ее называют пляжной.

Отмечается, что съемки второй части «Загадочное убийство» проходят на Оаху, Гавайи.

Дженнифер Энистон засветила нижнее белье; фото: celebsfirst.com

Дженнифер Энистон с Адамом Сэндлером; фото: celebsfirst.com

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