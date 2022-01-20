Пикантный момент: Дженнифер Энистон засветила нижнее белье на Гавайях
Актрису засняли папарацци
Известная американская актриса Дженнифер Энистон случайно засветила нижнее белье во время съемок фильма «Загадочное убийство 2» на Гавайях. Звезду засняли в пикантном положении внимательные папарацци.
Читайте также: Как выглядит 52-летняя Дженнифер Энистон без макияжа и фотошопа: фотоНа фото видно, как знаменитость прогуливается со своим коллегой по фильму с Адамом Сэндлером. Также пара активно ведет беседу и не замечает, что их снимают.
Актриса одета в изумрудную блузку, длинную юбку «паломницу» с высоким разрезом, которая и летнюю шляпу. Образ дополнен босоножками на платформе и соломенной сумкой, еще ее называют пляжной.
Отмечается, что съемки второй части «Загадочное убийство» проходят на Оаху, Гавайи.
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