Эти актеры часто играют вместе

ТОП-10 актеров, которые работали вместе в нескольких проектах gettyimages.com

Есть много звезд, которые знают, когда сталкиваешься с хорошим человеком, то не отпускаешь его от себя. Многие из наших любимых актеров так хорошо взаимодействовали как на экране, так и за его пределами, что вместе снимают не один фильм.

Ivona собрала десятку отличных актерских дуэтов, которые настолько нравятся друг другу, что вместе сняли не один фильм.

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет

Звезды вместе снялись в двух фильмах – «Титаник» и «Дорога перемен».

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон

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Актёры снялись в двух фильмах и сериале «Настоящий детектив».

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

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Актёрский тандем Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер снялись в трех совместных фильмах, таких как «Смешанные», «Певец на свадьбе», «50 первых поцелуев».

Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг

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Количество совместных фильмов: 3 – «Ультраамериканцы», «Светская жизнь» и «Парк культуры и отдыха».

Эмили Блант и Мерил Стрип

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Актрисы сыграли роли в трех проектах, таких как «Дьявол носит Prada», «Чем дальше в лес…» и «Мэри Поппинс возвращается».

Эмма Стоун и Райан Гослинг

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Звездные коллеги сыграли в фильмах «Ла-Ла Ленд», «Эта дурацкая любовь» и «Охотники на гангстеров».

Том Хэнкс и Мег Райан

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Количество совместных фильмов: 4 – «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо», «Итака» и «Джо против вулкана».

Тина Фей и Эми Полер

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Эти актрисы снялись в совместных фильмах пять раз. Их фильмы: «Человек года», «Сестры», «Ой, мамочки», «Дрянные девчонки», «Винная страна», «Телеведущий 2: И снова здравствуйте».

Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон

Количество фильмов: 5 – «Заряженное оружие 1», «Криминальное чтиво», «Стекло», «Крепкий орешек 3» и «Неуязвимый».

Оуэн Уилсон и Бен Стиллер

Оуэн и Бен вместе снялись в 13 фильмах, что делает их одним из самых знаковых дуэтов за всю историю.

Количество телефильмов: 2 — «Тепловое зрение и Джек » 1999 года и «Образцовый самец» 2016 года.

Вот все фильмы, в которых они были вместе: «Семейка Тененбаум», «Ночь в музее», «Образцовый самец», «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее 2: Битва в Смитсоновском институте», «Старски и Хатч», «Знакомство с Факерами», «Образцовый самец 2», «Кабельщик», «Большой год», «Знакомство с Факерами 2» и «Вечная полночь».

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