ТОП-10 ярких кинодуэтов: актеры, которые любят работать друг с другом
Есть много звезд, которые знают, когда сталкиваешься с хорошим человеком, то не отпускаешь его от себя. Многие из наших любимых актеров так хорошо взаимодействовали как на экране, так и за его пределами, что вместе снимают не один фильм.
Ivona собрала десятку отличных актерских дуэтов, которые настолько нравятся друг другу, что вместе сняли не один фильм.
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет
Звезды вместе снялись в двух фильмах – «Титаник» и «Дорога перемен».
Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон
Актёры снялись в двух фильмах и сериале «Настоящий детектив».
Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер
Актёрский тандем Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер снялись в трех совместных фильмах, таких как «Смешанные», «Певец на свадьбе», «50 первых поцелуев».
Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг
Количество совместных фильмов: 3 – «Ультраамериканцы», «Светская жизнь» и «Парк культуры и отдыха».
Эмили Блант и Мерил Стрип
Актрисы сыграли роли в трех проектах, таких как «Дьявол носит Prada», «Чем дальше в лес…» и «Мэри Поппинс возвращается».
Эмма Стоун и Райан Гослинг
Звездные коллеги сыграли в фильмах «Ла-Ла Ленд», «Эта дурацкая любовь» и «Охотники на гангстеров».
Том Хэнкс и Мег Райан
Количество совместных фильмов: 4 – «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо», «Итака» и «Джо против вулкана».
Тина Фей и Эми Полер
Эти актрисы снялись в совместных фильмах пять раз. Их фильмы: «Человек года», «Сестры», «Ой, мамочки», «Дрянные девчонки», «Винная страна», «Телеведущий 2: И снова здравствуйте».
Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон
Количество фильмов: 5 – «Заряженное оружие 1», «Криминальное чтиво», «Стекло», «Крепкий орешек 3» и «Неуязвимый».
Оуэн Уилсон и Бен Стиллер
Оуэн и Бен вместе снялись в 13 фильмах, что делает их одним из самых знаковых дуэтов за всю историю.
Количество телефильмов: 2 — «Тепловое зрение и Джек » 1999 года и «Образцовый самец» 2016 года.
Вот все фильмы, в которых они были вместе: «Семейка Тененбаум», «Ночь в музее», «Образцовый самец», «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Знакомство с родителями», «Ночь в музее 2: Битва в Смитсоновском институте», «Старски и Хатч», «Знакомство с Факерами», «Образцовый самец 2», «Кабельщик», «Большой год», «Знакомство с Факерами 2» и «Вечная полночь».
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