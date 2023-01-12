Сейчас ведущую упрекают за чрезмерную худобу.

20 лет назад Ефросинину высмеивали за лишний вес: Говорили мне в постели мужчины

Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась в новом эпизоде "Взрослых девочек", как около 20 лет назад ее оскорбляли за лишний вес. Сейчас же теледива наоборот постоянно слышит критику за излишнюю худобу.

Как рассказала Мария, раньше слышала от мужчин упреки за целлюлит, которые называли ее "толстенькой".

"До брака, когда у меня был лишний вес, каждые сексуальные отношения с мужчиной обязательно сопровождались: "Боже, какие у тебя ляшечки", "Боже, у тебя целлюлит? Тебе 20 лет, а у тебя целлюлит?", "А я вижу по телевизору, ты пухленькая, но в жизни такая толстенькая", "Ой, говорят, что кадр прибавляет веса, но не прибавляет веса, ты в жизни такая". Говорили мне в постели мужчины," – вспомнила Ефросинина.

Теледива помнит каждого, кто ее обидел, "проглатывала это и много лет ходила к психотерапевту". Своим поклонницам Ефросинина посоветовала убегать от токсичных мужчин.

"Говорите "нет" токсичным мужчинам, скажите "нет" токсичным отношениям, унижениям, насмешкам, обидам. Говорите этому твердое "нет", потому что есть один на это ответ – это не изменится, это не рассосется, он не станет другим, он будет продолжать так себя вести с вами," – обратилась Мария.

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