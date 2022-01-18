Знаменитость опубликовала пляжные фото

Известная американская модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст восхитила стройной фигурой в купальнице. Звезда на фоне развода с мужем Канье Уэстом (Йе) сильно похудела. Ее талия стала еще узже, чем была раньше.

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Стоит отметить, что сейчас звезда встречается с американским комиком Питом Дэвидсоном, что очень злит Уэста, который в своей новой песне пригрозил, что намерен избить нового ухажера жены, с которой намерен сохранить брак.

На фото Ким позирует на пляже возле белоснежного песка. Сама звезда одета в купальник белого цвета, который подчеркивает ее пышную грудь и стройную фигуру. Менее чем за сутки фото набрали 4,1 миллиона лайков и более 16 тысяч комментариев.

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