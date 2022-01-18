Рассекречены гонорары актеров сериала «Игра престолов»
Сколько заработали Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер и другие
Американский сериал от HBO «Игра престолов» принес исполнителям главных ролей не только невероятную популярность, но и хороший заработок. Издание Just Jared выяснило, какие гонорары за съемки получили звезды сериала.
Читайте также: Где проводят зимний отпуск украинские звезды: подборка пляжных фотоТак, по данным СМИ, сыгравшей Арью Старк Мейси Уильямс платили 175 тысяч долларов за один эпизод. Такую же зарплату получали Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк) и Софи Тернер (Санса Старк).
Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Лина Хиди (Серсея Ланнистер) после съемок каждого эпизода ставали богаче на 500 тысяч долларов.
Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) Кит Харингтон (Джон Сноу), которые снялись во всех восьми сезонах «Игры престолов», тоже получали 500 тысяч долларов за эпизод.
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