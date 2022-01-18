Сколько заработали Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер и другие

Американский сериал от HBO «Игра престолов» принес исполнителям главных ролей не только невероятную популярность, но и хороший заработок. Издание Just Jared выяснило, какие гонорары за съемки получили звезды сериала.

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Так, по данным СМИ, сыгравшей Арью Старкплатили 175 тысяч долларов за один эпизод. Такую же зарплату получали(Бран Старк) и(Санса Старк).

Софи Тернер, Айзек Хемпстед-Райт и Мейси Уильямс Getty Images

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Лина Хиди (Серсея Ланнистер) после съемок каждого эпизода ставали богаче на 500 тысяч долларов.

Лина Хиди, Питер Динклэйдж и Николай Костер-Вальдау Getty Images

Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) Кит Харингтон (Джон Сноу), которые снялись во всех восьми сезонах «Игры престолов», тоже получали 500 тысяч долларов за эпизод.

Эмилия Кларк и Кит Харингтон Getty Images

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