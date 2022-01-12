Актер решил продать свой дом в Нью-Йорке

Как выглядит дом Джастина Тимберлейка за $29 млн: фото instagram.com/justintimberlake

Известный американский актер и музыкант Джастин Тимберлейк продал свой пентхаус в Нью-Йорке за крупную сумму, а именно 29 миллионов долларов.

40-летняя знаменитость купил дом еще в 2017 году за 20,2 миллиона долларов и теперь получит огромную прибыль от продажи.

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В доме с 5375 квадратных футов жилой площади есть четыре спальни и шесть ванных комнат. Также в здании есть крытый бассейн длиной 71 фут, фитнес-центр, турецкая баня и благоустроенная терраса на крыше площадью 5000 квадратных футов.

Среди других знаменитостей, которые владеют домами в этом здании, является Гарри Стайлс, Дженнифер Лоуренс, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

По словам The Wall Street Journal, жилплощадь Тимберлейка была продана в конце декабря 2021 года на внебиржевом рынке.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото недвижимости Джастина Тимберлейка:

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