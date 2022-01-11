Большая грудь и беременный живот: Ники Минаж поделилась откровенным фото
Певица показала фото во время беременности
Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж восхитила поклонников архивным фото, на котором предстала в полуобнажённом виде. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр, на котором позирует в крохотном белье с беременным животом.
Читайте также: Ники Минаж снялась полностью обнаженной: фотоПевица снялась в откровенной фотосессии на фоне тропиков лежа на зеркале. Ее образ похож на восточную королеву. Об этом свидетельствует ее огромная корона и украшения на голове и шее.
К слову, не смотря на то, что звезда была в положении, ее фигура выглядит превосходно. Поклонники оценили аппетитные формы звезды и оставили три миллиона лайков под фото.
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