Охранник певицы перенес 8 операций

На Ники Минаж и ее мужа подали в суд из-за нападения: подробности instagram.com/nickiminaj

Начальник службы безопасности, работавший на артистку Ники Минаж, подал иск против певицы и ее мужа. По словам пострадавшего Томаса Вайденмюллера, супруг артистки Кеннет Петти набросился на него за кулисами шоу и сломал челюсть, пишет TMZ.

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Отмечается, что Минаж довела женщину-охранника до слез, назвав ее «гребаной сукой». Когда Томас вступился за коллегу, Ники швырнула в него туфлю, но промахнулась. И в этот момент на него налетел муж Минаж и сломал начальнику охраны челюсть.

К слову, после избиения Вайденмюллер перенес восемь операций, осталось сделать еще пять. Мужчина требует возмещения трат за лечение.

Стоит отметить, что звездные супруги не комментируют инцидент и не отвечают на вопросы журналистов по данному делу.

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