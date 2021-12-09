Рэперша засветила пышные формы без одежды

Известная американская рэп-исполнительница Ники Минаж удивила поклонников порцией голых снимков в честь своего 39-летия. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадры, на которых позирует полностью обнаженной с тортом.

Читайте также: Ники Минаж показала мужа и годовалого сына: семейное фото

На одном из фото звезда снялась сидя на большом плюшевом медведе. Там она позирует только в обуви – босоножках, а одежда на теле отсутствует.

На следующих двух фото королева рэпа показалась топлес, прикрывая грудь одной рукой, а второй рукой держит торт. На ней надето украшение из камней на все тело и нижнее белье.

За несколько часов серия снимков набрала почти 5 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев, в которых поклонники поздравили артистку с Днем рождения.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото Ники Минаж.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Ольга Сумская показала, как выглядит ее 87-летняя мама: фото

Итоги года: самые популярные запросы Google за 2021 год