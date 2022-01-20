Поклонники обеспокоены худобой певицы

MamaRika взволновала чрезмерной худобой после родов: фото в белье instagram.com/mamarika_official

Украинская певица Анастасия Кочетова, выступающая под псевдонимом MamaRika показала, как выглядит в нижнем белье. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру после родов.

Некоторые поклонники звезды были взволнованы внешним видом артистки, ведь, по их мнению, она сильно похудела.

«Худющая», «Худощавая», «Все равно слишком худая», «Фигура хороша, но ноги очень худые», – написали фолловеры.

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Но есть и те, кто восхищается достижениями певицы и оставил под фото много лестных комментариев:

«Горячая», «Богиня», «Просто восхищаюсь тобой», «Красотка», « Огонь», «Фигура огонь», «Непревзойденная», «Роскошная», «Замечательная фигура», «Вот это ты мама даешь, фигура класс», «Сочные булочки», «Просто космос», «Пушка», «Какая энергетическая попа», « Фантастика! Неимоверная! Такая хрупкая»,

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