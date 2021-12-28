Актер подарил 73-летнюю мать

Сюрприз на Рождество: Дуэйн Джонсон сделал подарок маме за 60 тысяч долларов instagram.com/therock

Известный американский актер, рестлер и музыкант Дуэйн Джонсон, которого все зовут «Скала», решил порадовать73-летнюю маму Ату Джонсон на Рождество и сделал ей дорогой подарок. На своей странице в Инстаграм он опубликовал видео, на котором показал, что подарил маме.

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Подарком для матери звезды стал роскошный кроссовер Cadillac XT6, стоимость которого составляет 60 000 долларов.

На видео видно, как Джонсон закрыл маме и глаза и повел ее к автомобилю. Тем временем дети прокричали «Merry Christmas!» и показали ей подарок, от которого она была в шоке.

«С Рождеством, мама, наслаждайся новой поездкой!!!», – подписал публикацию Скала.

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