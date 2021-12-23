Звездные супруги отмечают десятую годовщину свадьбы

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала подписчикам о знаменательном событии для ее семьи. Ровно десять лет назад телезвезда стала женой хореографа Андрея Дикого.

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Накануне розовой свадьбы супруги решили устроить себе еще одну праздничную фотосессию в нарядах жениха и невесты. Романтическими кадрами Лилия поделилась на своей странице в Инстаграм.

На снимках Ребрик позировала в роскошном кружевном платье со шлейфом от бренда Adamaris, а ее муж предстал перед фотографом в черном костюме, белой рубашке с бабочкой.

«Розовая свадьба — прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами… Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные доченьки, а самое главное, что у нас так много всего впереди!!! Столько планов! Столько желаний! Андрей, как круто, что мы с тобой когда-то в «Танцах» встретились… Мне так нежно, так весело и так спокойно с тобой. Всегда!», — обратилась к любимому Лилия.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия Ребрик и Андрей Дикий instagram.com/liliia.rebrik/

Напомним, что Андрей Дикий был партнером Лилии Ребрик в единственном сезоне «Танців з зірками» от канала СТБ в 2011 году. Влюбленные сыграли свадьбу всего через полгода после выхода последнего выпуска.

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