Певица решилась на пластику груди

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно объявила о помолвке с блогером Александром Волошином, заявила, что уже назначила дату операции и готова увеличить грудь, но еще не решила какой размер выбрать. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото, на которых примеряет имплантаты третьего размера.

«Дата операции назначена. Трясусь… боюсь… но очень уже мечтаю проснуться, начать нести фигню всякую от наркоза и увидеть это своими глазами. Пора убирать страхи и исполнять свои мечты. И в этом мне поможет мой хирург Денис Юрченко. Без сомнений готова доверится ему, уже все мои подружки ходят с красивой грудью от него», – подписала кадры Анна.

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Также артистка решила спросить совета у поклонников, кокой размер груди ей выбрать:

«Помогите выбрать размер! На первой-тот что нрав мне (3); на второй (2,5); на третий самый большой (3,5)», – написала Тринчер.

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