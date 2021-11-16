Звезда «Школы» решается на маммопластику

Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер хочет сделать пластику груди, чтобы увеличить грудь до третьего размера. Об этом звезда рассказала на своей странице в Инстаграм, где поделилась с поклонниками планами на будущее.

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По словам артистки, она надеялась, что грудь вырастит, но этого не случилось. Она обращалась к специалистам год назад, но в последний момент испугалась и убежала.

На этот раз Анна настроена серьезно и готова сделать операцию. Она вместе со своим молодым человеком пришла на консультацию к пластическому хирургу и «примерила» импланты.

«Решаюсь на это уже несколько лет, а упорно решаюсь уже второй год! У меня долгая история с моей грудью. До 17 лет меня уверяли, что она вырастет, но меня нагло обманывали! Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего!», – написала артистка под публикацией.

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