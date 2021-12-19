Узнайте, как выглядела модель до популярности

Хайди Клум — одна из самых известных и успешных супермоделей во всем мире. Звезда построила блестящую карьеру: она появлялась на обложках лучших глянцевых изданий, подписывала контракты с брендами и даже попадала в список Forbes. Однако мало кто видел, как модель выглядела до популярности.

Накануне знаменитость поделилась в своем Instagram архивными фото, на которых ей всего 17 лет.

«17 лет, мечтающая стать моделью. Я немного переборщила с подводкой для губ», — подписала она снимки.

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