Найдите 10 отличий между настоящей Рианной и восковой фигурой

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Берлинский музей восковых фигур мадам Тюссо пополнил свою коллекцию еще одной знаменитостью — Рианной. Зачастую их восковые фигуры невозможно отличить от настоящих звезд, но на этот раз художники не могут похвастаться точностью изображения. К сожалению, все произошло наоборот.

Рианна Getty Images

Во-первых, фигура абсолютно не похожа на настоящую Рианну. Во-вторых, даже не взирая на отсутствие схожести, сама по себе фигура выглядит очень странно. А как вы оцениваете творение немецких скульпторов?

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