Кристине Агилере – 41 год: как менялась ее внешность на протяжении карьеры Getty Images
В субботу, 18 декабря, всемирно известная американская поп-исполнительница Кристина Агилера празднует день рождения. Обладательнице шести статуэток «Грэмми» и именной звезды на Голливудской аллее славы исполняется 41 год.
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Свой творческий путь будущая знаменитость начала еще в начале 90-х годов с различных детских проектов. Кристина даже несколько лет жила в Японии, где и была записана ее первая песня «All I Wanna Do».
После возвращения на родину она подписала контракт с лейблом RCA Records. И уже в 1999 году ее трек «Genie in a Bottle» возглавил хит-парады. Так в 19-летнем возрасте Агилера стала мегапопулярной.
Ivona решила вспомнить, как менялась внешность именинницы и ее стиль в 1999-2021 годах.
1999
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2000
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2001
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2002
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2003
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2004
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2005
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2006
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2007
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2008
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2009
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2010
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2011
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2012
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2013
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2014
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2015
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2016
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2017
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2018
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2019
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2020
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
2021
Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images
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