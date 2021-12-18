Эволюция стиля именинницы в 1999-2021 годах

Кристине Агилере – 41 год: как менялась ее внешность на протяжении карьеры Getty Images

В субботу, 18 декабря, всемирно известная американская поп-исполнительница Кристина Агилера празднует день рождения. Обладательнице шести статуэток «Грэмми» и именной звезды на Голливудской аллее славы исполняется 41 год.

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Свой творческий путь будущая знаменитость начала еще в начале 90-х годов с различных детских проектов. Кристина даже несколько лет жила в Японии, где и была записана ее первая песня «All I Wanna Do».

После возвращения на родину она подписала контракт с лейблом RCA Records. И уже в 1999 году ее трек «Genie in a Bottle» возглавил хит-парады. Так в 19-летнем возрасте Агилера стала мегапопулярной.

Ivona решила вспомнить, как менялась внешность именинницы и ее стиль в 1999-2021 годах.

1999

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2000

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2001

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2002

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2003

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2004

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2005

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2006

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2007

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2008

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2009

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2010

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2011

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2012

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2013

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2014

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2015

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2016

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2017

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2018

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2019

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2020

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

2021

Как менялась внешность Кристины Агилеры Getty Images

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