Хилари Суонк продает свой дом за крупную сумму: фото
Известная американская актриса, которая дважды получила «Оскар» Хилари Суонк выставила на продажу свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе.
Знаменитость и ее семья переехали в сельский Колорадо во время пандемии, а теперь звезда фильма «Малышка на миллион» продаёт свой дом в Лос-Анджелесе за 10,5 миллиона долларов.
Читайте также: 31 год спустя! Что стало с актерами «Один дома» и как они выглядят сейчас: фотоПервоначально она заплатила 5,8 миллиона долларов за дом еще в 2007 году и в последующие годы внесла ряд обновлений, добавив выложенные плиткой лестницы, деревянные полы и балки, расписанные вручную.
Дом расположен на чуть более чем трети акра земли, а удобства на территории включают отдельное бунгало, гараж, автостоянку с двойными воротами. На заднем дворе есть бассейн и беседка с подогревом, а также фруктовые и овощные сады.
В доме также есть шесть спален, большинство из которых выходят на балконы с видом на океан, и 6 ванных комнат.
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