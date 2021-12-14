Актриса продает дом с роскошным видом на океан

Известная американская актриса, которая дважды получила «Оскар» Хилари Суонк выставила на продажу свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе.

Знаменитость и ее семья переехали в сельский Колорадо во время пандемии, а теперь звезда фильма «Малышка на миллион» продаёт свой дом в Лос-Анджелесе за 10,5 миллиона долларов.

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Первоначально она заплатила 5,8 миллиона долларов за дом еще в 2007 году и в последующие годы внесла ряд обновлений, добавив выложенные плиткой лестницы, деревянные полы и балки, расписанные вручную.

Дом расположен на чуть более чем трети акра земли, а удобства на территории включают отдельное бунгало, гараж, автостоянку с двойными воротами. На заднем дворе есть бассейн и беседка с подогревом, а также фруктовые и овощные сады.

В доме также есть шесть спален, большинство из которых выходят на балконы с видом на океан, и 6 ванных комнат.

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