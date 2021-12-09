Для премьер-министра Великобритании и его супруги Керри это второй совместный ребенок

Британский премьер-министр Борис Джонсон обзавелся еще одним ребенком. В 57-летнем возрасте политик стал отцом в седьмой раз. Младшая на 24 года супруга Бориса Керри Джонсон родила ему дочь после пережитого выкидыша.

Читайте также: Даже у моделей есть изъяны: ТОП-5 звезд подиумов с дефектами во внешности

Пресс-секретар пары сообщил, что девочка появилась на свет 9 декабря в центральной лондонской больнице. Малышка и ее мама чувствуют себя хорошо. Отмечается, что Джонсон был рядом со своей третьей женой на протяжении всех схваток и родов.

Новоиспеченные родители пока держат в тайне имя дочери, однако букмекеры уверены, что девочку назовут Шарлотта или Мэгги.

Напомним, что Борис и Керри также воспитывают годовалого сына Уилфреда. Кроме того, у премьер-министра есть четверо детей от второй жены Марины Уилер и внебрачная дочь Джонсона от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: