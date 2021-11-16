С кем сейчас встречается модель Лили-Роуз Депп

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 22-летняя модель и актриса Лили-Роуз Депп закрутила очередной роман, но на этот раз ее избранником стал парень, не связанный с миром кино.

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После разрыва со звездой фильма «Дюна» Тимоти Шаломе весной 2020 года, Лили-Роуз долгое время не появлялась на публике в компании мужчин. Но в начале августа 2021-го молодую актрису застукали на улице за страстными поцелуями с бывшим бойфрендом Ванессы Хадженс, 29-летним актером киноленты «Хроники Шаннары» Остином Батлером.

А спустя всего три месяца у Депп появился новый молодой человек. На этот раз девушка начала встречаться с музыкантом. Ее возлюбленным стал французский рэпер марокканского происхождения Ясина Стейна. Парочка попала в объективы папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе. Они все время обнимались и нежно целовались. Официально отношения Лили-Роуз и Ясин пока не подтвердили.

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