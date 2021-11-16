Картер Реум только раз виделся со своим 9-летним ребенком

СМИ рассекретили, что у мужа Пэрис Хилтон есть внебрачная дочь instagram.com/parishilton

Не успела светская львица и телезвезда Пэрис Хилтон отпраздновать свадьбу со своим возлюбленным, предпринимателем Картером Реумом, как в СМИ выяснили, что у ее новоиспеченного мужа есть внебрачный ребенок.

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По слухам в Сети Реум стал отцом девочки еще 9 лет назад, однако мужчина только раз видел малышку. Матерью дочери Картера является участница проекта «Секреты Аспена» Лора Беллицци.

Позже представитель мужа Хилтон подтвердил данную информацию. Так, в комментарии для издания Just Jared пресс-секретарь Картера отметил, что Реум материально обеспечивает дочь с момента ее рождения.

«Люди, которым важна эта история, знали о ней в течение 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет традиционных отношений отца и дочери с ней, он обеспечивает ее с момента ее рождения и будет продолжать это делать», — сообщил представитель Реума.

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