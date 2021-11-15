У каждого человека, который имеет питомца, однозначно есть хоть одно курьезное видео с ним. Пользователи социальной сети TikTok частенько делятся прикольными и смешными ситуациями с животными. Сегодняшней темой подборки стали любимцы, которые пристрастились воровать еду или вещи своих хозяев.  

Ivona собрала самые смешные видео с животными из TikTok, которые попали на видео во время операции: «Кража».   

Коты, которые воруют еду из холодильника.

Спланированная операция по поеданию торта.  

Когда кот на правильном питании. 

Когда попался в ловушку. 

Тот, кто ночью не укроет, а обворует. 

Воришка печенья.

Ценители женских аксессуаров. 

Когда заказал еду и отошел помыть руки. 

Любитель морских продуктов. 

Сам себя напугал.

Кто ел котлеты?

Пушистые воры! Ну как их не любить. 

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