Подборка смешных видео с животными, которые поднимут настроение

У каждого человека, который имеет питомца, однозначно есть хоть одно курьезное видео с ним. Пользователи социальной сети TikTok частенько делятся прикольными и смешными ситуациями с животными. Сегодняшней темой подборки стали любимцы, которые пристрастились воровать еду или вещи своих хозяев.

Ivona собрала самые смешные видео с животными из TikTok, которые попали на видео во время операции: «Кража».

Коты, которые воруют еду из холодильника.

Спланированная операция по поеданию торта.

Когда кот на правильном питании.

Когда попался в ловушку.

Тот, кто ночью не укроет, а обворует.

Воришка печенья.

Ценители женских аксессуаров.

Когда заказал еду и отошел помыть руки.

Любитель морских продуктов.

Сам себя напугал.

Кто ел котлеты?

Пушистые воры! Ну как их не любить.

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