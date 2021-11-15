Пушистые воришки стали звездами TikTok: смешные видео
У каждого человека, который имеет питомца, однозначно есть хоть одно курьезное видео с ним. Пользователи социальной сети TikTok частенько делятся прикольными и смешными ситуациями с животными. Сегодняшней темой подборки стали любимцы, которые пристрастились воровать еду или вещи своих хозяев.
Ivona собрала самые смешные видео с животными из TikTok, которые попали на видео во время операции: «Кража».
Коты, которые воруют еду из холодильника.
Спланированная операция по поеданию торта.
Когда кот на правильном питании.
Когда попался в ловушку.
Тот, кто ночью не укроет, а обворует.
Воришка печенья.
Ценители женских аксессуаров.
Когда заказал еду и отошел помыть руки.
Любитель морских продуктов.
Сам себя напугал.
Кто ел котлеты?
Пушистые воры! Ну как их не любить.
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