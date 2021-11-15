Какую ежемесячную сумму получал Джейми Спирс за выполнение обязанностей опекуна

СМИ рассекретили, сколько отец Бритни Спирс получал за опекунство над дочерью Getty Images

12 ноября стало известно, что суд Лос-Анджелеса официально «освободил» поп-звезду Бритни Спирс от опекунства Джейми Спирса. Около 13 лет отец артистки контролировал не только финансы дочери, но и ее частную жизнь.

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Американским СМИ удалось выяснить, что за выполнение обязанностей опекуна мужчина получал немалую сумму. Судя по судебным документам, опубликованным изданием New York Times , ежемесячная зарплата отца Бритни составляла около 16 тысяч долларов в то время, когда сама певица получала пособие в размере 2 тысяч долларов в неделю. Кроме того, Джейми получал деньги на аренду офисных помещений и процент от различных сделок, подписанных для его дочери.

Отметим, что в Сети ходят слухи о том, что Бритни намерена подать в суд на отца за «злоупотребление опекунством», в том числе и за финансовые махинации.

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