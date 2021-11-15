СМИ рассекретили, сколько отец Бритни Спирс получал за опекунство над дочерью
Какую ежемесячную сумму получал Джейми Спирс за выполнение обязанностей опекуна
12 ноября стало известно, что суд Лос-Анджелеса официально «освободил» поп-звезду Бритни Спирс от опекунства Джейми Спирса. Около 13 лет отец артистки контролировал не только финансы дочери, но и ее частную жизнь.
Читайте также: MTV Europe Music Awards-2021: Макса Барских признали лучшим исполнителемАмериканским СМИ удалось выяснить, что за выполнение обязанностей опекуна мужчина получал немалую сумму. Судя по судебным документам, опубликованным изданием New York Times, ежемесячная зарплата отца Бритни составляла около 16 тысяч долларов в то время, когда сама певица получала пособие в размере 2 тысяч долларов в неделю. Кроме того, Джейми получал деньги на аренду офисных помещений и процент от различных сделок, подписанных для его дочери.
Отметим, что в Сети ходят слухи о том, что Бритни намерена подать в суд на отца за «злоупотребление опекунством», в том числе и за финансовые махинации.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: