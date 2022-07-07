Младшая сестра Пэрис Хилтон родила сына мужу-барону

На зависть Пэрис: Ники Хилтон в третий раз стала мамой instagram.com/nickyhilton

Американская бизнесвумен Ники Хилтон сообщила подписчикам в Инстаграм о пополнении в семье. 38-летняя сестра Пэрис Хилтон подарила третьего ребенка мужу, банкиру Джеймсу Ротшильду, который происходит из династии баронов Ротшильдов.

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Ники рассекретила, что у них родился первый мальчик, но имя малыша и дату его рождения звездные родители пока держат в тайне. У новорожденного есть старшие сестры — Лили, которой завтра исполнится 6 лет, и 4-летняя Тедди.

«Нас официально пятеро! Добро пожаловать в мир, сладкий мальчик. Мама, папа и старшие сестры не могли быть более счастливыми», — написала Ники.

Отметим, что 41-летняя Пэрис Хилтон уже поздравила младшую сестру с рождением третьего ребенка и с нетерпением ждет знакомства с племянником. Самой же светской львице пока не удается стать мамой. Ранее она пережила несколько выкидышей на ранних строках.

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