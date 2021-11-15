С кем отпраздновал день рождения звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо

В Сеть слили фото с закрытой вечеринки в честь 47-летия Ди Каприо Getty Images

В четверг, 11 ноября, знаменитому американскому актеру, обладателю «Оскара» Леонарду Ди Каприо исполнилось 47 лет.

Читайте также: СМИ рассекретили, сколько отец Бритни Спирс получал за опекунство над дочерью

По случаю дня рождения звезда культовой картины «Титаник» решил устроить шумную вечеринку в пятницу вечером в особняке в Беверли-Хиллз. На праздник именинник позвал друзей, среди которых были известные музыканты, кинозвезды, спортсмены и бизнесмены.

Поговаривают, что Лео попросил гостей не публиковать фото и видео с мероприятия, однако в Сети все равно появилось пару кадров с празднования его дня рождения. Рэпер Снуп Догг запостил несколько кадров с Ди Каприо, а также обнародовал видео, сделанное на танцполе.

День рождения Леонардо Ди Каприо instagram.com/snoopdogg

Снупп Догг на вечеринке Леонардо Ди Каприо instagram.com/snoopdogg

В особняке Лео папарацци также заметили певицу Бейонсе с мужем-рэпером Джеем Зи, актеров Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус, баскетболиста Леброна Джеймса, миллиардера Джеффа Безоса с возлюбленной Лорен Санчез. Не обошлась вечеринка и без молодой девушки Ди Каприо, актрисы и модели Камилы Морроне.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: