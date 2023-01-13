Светлана Лобода вызвала неоднозначную реакцию публики своим новым постом.

"Соски торчат": Лобода получила похвалу за украинский и тут же – критику instagram звезд

Певица Светлана Лобода приятно поразила инстаграмщиков своим переходом на украинский, но вместе с тем возмутила отсутствием бюстгальтера. 40-летняя уроженка Ирпеня выложила две фотографии у зеркала.

"Она не покорена, не сломлена, А только немного устала и все…" – подписала кадры исполнительница на украинском, за что комментаторы ее похвалили.

Для снимков Лобода позировала в майке, не нацепив под нее бра. Это блогеры также не смогли обойти в отзывах.

Светлана Лобода Скриншот

Ранее мы писали об очередных откровенных снимках Бритни Спирс. Блондинка в очередной раз сняла с себя всю одежду и прикрыла интимные части тела руками и эмодзи.