В Сети появились первые фото со свадьбы светской львицы

Популярная американская телезвезда, актриса, певица, предпринимательница и светская львица Пэрис Хилтон официально стала женой бизнесмена и писателя Картера Рэума.

Читайте также: Бритни Спирс рассекретила, какой дизайнер шьет ей свадебное платье

По данным западных СМИ церемония состоялась в частном имении Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в четверг, 11 ноября. Среди приглашенных гостей были замечены Ким Кардашьян, Пола Абдул, Эмма Робертс, Эшли Бенсон, Bebe Rexa, Эван Росс, Николь Риччи, Крис Дженнер и Кайл Ричардс.

Пэрис и ее новоиспеченный муж планируют праздновать свадьбу три дня. За это время Хилтон сменит десять подвенечных платьев. В Сети уже появились первые фото с торжества.

Листайте карусель, чтобы посмотреть фото невесты, гостей и места проведения свадьбы:

Вам будет интересно прочитать на Ivona: