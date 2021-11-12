Первые браки звезд, о которых сейчас мало кто вспомнит
Сейчас их личную жизнь обсуждают все мировые таблоиды. Однако, мало кто вспомнить, с кем эти селебрити планировали связать свою жизнь еще до приобретения славы. Вы будете в шоке, узнав, с кем состояли в первых браках голливудские звезды.
Том Круз и Мими Роджерс
Читайте также: Могилевская рассекретила самую крупную покупку, о которой сейчас жалеетЗвезда «Миссии невыполнимой» был женат трижды. О его разводах с актрисами Николь Кидман и Кэти Холмс вы, наверняка, слышали. А вот о первом браке Круза известно не так уж и много. В 1987-1990 годах супругой Тома была американская актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер Мими Роджерс. Поговаривают, что именно Мими вовлекла Круза в Церковь саентологии.
Дрю Бэрримор и Джереми Томас
В 19-летнем возрасте Бэрримор вышла замуж за вдвое старшего валлийского ресторатора Джереми Томаса. Их брак продержался чуть больше месяца. В одном из интервью Дрю призналась, что стала женой Томаса, чтобы помочь ему получить американскую грин-карту. Позже актриса еще дважды выходила замуж и дважды разводилась. Она состояла в браке с актером Томом Грином и арт-консультантом Уиллом Копельманом.
Джонни Депп и Лори Энн Эллисон
В 1983 году Джонни Депп закрутил роман со старшей на пять лет художницей Лори Энн Эллисон. Именно она стала первой женой голливудского актера. Свадьбу пара сыграла в канун Рождества того же года. Карьерные амбиции молодого Деппа помешали ему построить крепкую семью с Эллисон. В 1985 году последовал развод.
Читайте также: Любовные треугольники в шоу-бизнесе: ТОП-5 скандальных историйПосле расторжения брака Джонни встречался с Дженнифер Грей, Вайноной Райдер и Кейт Мосс. Самые длинные любовные отношения у актера были с француженкой Ванессой Паради, которая родила ему дочь Лили-Роуз и сына Джона Кристофера (Джека).
А последние несколько лет Депп судиться со второй экс-женой, скандальной актрисой Эмбер Херд.
Деми Мур
До того, как стать женой Брюса Уиллиса и родить ему троих дочерей, Деми около шести лет состояла в браке с рок-музыкантом Фредди Муром. Именно фамилию первого супруга актриса решила использовать в качестве творческого псевдонима. Настоящая фамилия Деми — Гайнс.
Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер
Джоли была замужем три раза. Первым ее мужем был исполнитель главной роли в сериале «Элементарно» Джонни Ли Миллер. Брак пары просуществовал только год. Актриса призналась, что она и Джонни были еще слишком молоды для супружеской жизни.
Позже Джоли на три года стала женой актера Билли Боба Торнтона, который был старше своей избранницы на 20 лет.
Третьим же супругом Анджелины стал Брэд Питт, с которым она спустя пять лет после расставания все еще судиться за опеку над детьми.
Моника Беллуччи и Клаудио Карлос Бассо
Читайте также: Звездные экс-супруги, которые дружат после разводаВ 2013 году после 14 лет брака Белуччи объявила о разводе с французским актером Венсаном Касселем, от которого родила двух дочерей — Деву и Леони. Однако до знакомства с Касселем Моника уже была замужем. В 1990-1994 годах итальянская актриса была женой фотографа Клаудио Карлоса Бассо.
Роберт Дауни-младший и Дебора Фалконер
Звезда «Мстителей» около 7 лет состоял в отношениях с актрисой Сарой Джессикой Паркер. А уже через год после разрыва сочетался узами брака с певицей и моделью Деборой Фалконер. В 1993 году у супругов родился сын Индио, но даже появление наследника не спасло звездную пару от развода в 2004 году. Виной всему стала наркозависимость Дауни-младшего.
Еще за год до официального расторжения брака с Фалконер Роберт познакомился с продюсером Сьюзан Левин. Именно эта женщина, подарившая ему сына Экстона и дочь Эйври, стала любовью всей жизни актера.
Джордж Клуни и Талия Болсам
В конце 80-х годов Клуни в одном из баров встретил актрису Талию Болсам и тут же влюбился в нее с первого взгляда. Свадьба пары состоялась в 1989 году в Лас-Вегасе. Но уже через несколько лет супружеской жизни Клуни и Болсам поняли, что не созданы друг для друга.
Джордж и вовсе заявил, что ему не следует жениться. В завидных холостяках актер ходил до 45-летия, пока не объявил о помолвке с нынешней женой, юристом Амаль Аламуддин.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: