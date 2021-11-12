Деми Мур носит фамилию первого супруга, а Анджелина Джоли до встречи с Брэдом Питтом была замужем дважды

Первые браки звезд, о которых сейчас мало кто вспомнит Getty Images

Сейчас их личную жизнь обсуждают все мировые таблоиды. Однако, мало кто вспомнить, с кем эти селебрити планировали связать свою жизнь еще до приобретения славы. Вы будете в шоке, узнав, с кем состояли в первых браках голливудские звезды.

Том Круз и Мими Роджерс

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Звезда «Миссии невыполнимой» был женат трижды. О его разводах с актрисами Николь Кидман и Кэти Холмс вы, наверняка, слышали. А вот о первом браке Круза известно не так уж и много. В 1987-1990 годах супругой Тома была американская актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер Мими Роджерс. Поговаривают, что именно Мими вовлекла Круза в Церковь саентологии.

Дрю Бэрримор и Джереми Томас

В 19-летнем возрасте Бэрримор вышла замуж за вдвое старшего валлийского ресторатора Джереми Томаса. Их брак продержался чуть больше месяца. В одном из интервью Дрю призналась, что стала женой Томаса, чтобы помочь ему получить американскую грин-карту. Позже актриса еще дважды выходила замуж и дважды разводилась. Она состояла в браке с актером Томом Грином и арт-консультантом Уиллом Копельманом.

Дрю Бэрримор и Джереми Томас Getty Images

Джонни Депп и Лори Энн Эллисон

В 1983 году Джонни Депп закрутил роман со старшей на пять лет художницей Лори Энн Эллисон. Именно она стала первой женой голливудского актера. Свадьбу пара сыграла в канун Рождества того же года. Карьерные амбиции молодого Деппа помешали ему построить крепкую семью с Эллисон. В 1985 году последовал развод.

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После расторжения брака Джонни встречался с Дженнифер Грей, Вайноной Райдер и Кейт Мосс. Самые длинные любовные отношения у актера были с француженкой Ванессой Паради, которая родила ему дочь Лили-Роуз и сына Джона Кристофера (Джека).

А последние несколько лет Депп судиться со второй экс-женой, скандальной актрисой Эмбер Херд.

Деми Мур

До того, как стать женой Брюса Уиллиса и родить ему троих дочерей, Деми около шести лет состояла в браке с рок-музыкантом Фредди Муром. Именно фамилию первого супруга актриса решила использовать в качестве творческого псевдонима. Настоящая фамилия Деми — Гайнс.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер

Джоли была замужем три раза. Первым ее мужем был исполнитель главной роли в сериале «Элементарно» Джонни Ли Миллер. Брак пары просуществовал только год. Актриса призналась, что она и Джонни были еще слишком молоды для супружеской жизни.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер Getty Images

Позже Джоли на три года стала женой актера Билли Боба Торнтона, который был старше своей избранницы на 20 лет.

Анджелина Джоли и Билли Боб Торнтон Getty Images

Третьим же супругом Анджелины стал Брэд Питт, с которым она спустя пять лет после расставания все еще судиться за опеку над детьми.

Моника Беллуччи и Клаудио Карлос Бассо

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В 2013 году после 14 лет брака Белуччи объявила о разводе с французским актером Венсаном Касселем, от которого родила двух дочерей — Деву и Леони. Однако до знакомства с Касселем Моника уже была замужем. В 1990-1994 годах итальянская актриса была женой фотографа Клаудио Карлоса Бассо.

Роберт Дауни-младший и Дебора Фалконер

Звезда «Мстителей» около 7 лет состоял в отношениях с актрисой Сарой Джессикой Паркер. А уже через год после разрыва сочетался узами брака с певицей и моделью Деборой Фалконер. В 1993 году у супругов родился сын Индио, но даже появление наследника не спасло звездную пару от развода в 2004 году. Виной всему стала наркозависимость Дауни-младшего.

Еще за год до официального расторжения брака с Фалконер Роберт познакомился с продюсером Сьюзан Левин. Именно эта женщина, подарившая ему сына Экстона и дочь Эйври, стала любовью всей жизни актера.

Джордж Клуни и Талия Болсам

В конце 80-х годов Клуни в одном из баров встретил актрису Талию Болсам и тут же влюбился в нее с первого взгляда. Свадьба пары состоялась в 1989 году в Лас-Вегасе. Но уже через несколько лет супружеской жизни Клуни и Болсам поняли, что не созданы друг для друга.

Джордж и вовсе заявил, что ему не следует жениться. В завидных холостяках актер ходил до 45-летия, пока не объявил о помолвке с нынешней женой, юристом Амаль Аламуддин.

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