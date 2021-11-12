В СМИ анонсировали новый фильм о «Гарри Поттере» с главными героями

В СМИ появилась информация, что в 2022 году выйдет новый фильм о «Гарри Поттере» с главными героями: Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом. Главная тройка планирует таким образом отпраздновать 20-летие первой части – «Философский камень» и снять спецэпизод кинофраншизы, пишет The Sun.

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По словам источника, студия Warner Brother начнет снимать новый эпизод уже в конце ноября 2021 года, а зрители его увидят в 2022-м году. Также есть информация, что к тройке главных героев присоединятся и другие персонажи киновселенной. Вместе они повторят культовые сцены из «Гарри Поттера и философского камня».

Сцены которые хотят повторить: рождественский бал, встречи волшебников в Хогвартс-экспрессе и на платформе 9 ¾.

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Официального подтверждения от киностудии нет. Но стоит напомнить, что подобной информацией делился сам Рэдклифф еще год назад. Он на онлайн-встрече, посвященной 19-й годовщине премьеры первого фильма, намекнул, что «в следующем году мы полностью погрузимся в ностальгию».

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