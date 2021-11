Читай также: Названы главные прозвища монархов Британии

В 2021 году фильму о мальчике-волшебнике со шрамом в виде молнии на лбу исполнится 20 лет. Премьера первой части «Гарри Поттер и философский камень» состоялась 4 ноября 2001 года. На этой ленте выросло целое поколение, имя Гарри Поттера знает почти каждый ребенок и взрослый человек. Ivonа показывает, как выглядят герои саги о волшебном мире спустя 20 лет после премьеры первой части.

Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), 31 год

Эмма Уотсон (Гермиона), 31 год

Руперт Гринт (Рон Уизли), 32 года

Бонни Райт (Джинни Уизли), 30 лет

Том Фелтон (Драко Малфой), 33 года

Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс), 31 год

Роберт Паттинсон (Седрик Диггори), 34 года

Эванна Линч (Луна Лавгуд), 29 лет

Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид), 71 год

Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) 57 лет

Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор), 80 лет

Мэгги Смит (Минерва Макгонагал), 86 лет

Рэйф Файнс (Волан-Де-Морт), 58 лет

Фиона Шоу (Петунья Дурсль), 63 года

Шон Биггерстафф (Оливер Вуд), 38 лет

Джули Уолтерс (Молли Уизли), 71 год

Марк Уильямс (Артур Уизли), 62 года

Дэвид Брэдли (мистер Филч), 79 лет

