Певица опубликовала трогательные снимки с бывшим мужем

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Экс-солистка украинской поп-группы «НеАнгелы» Слава Каминская похвасталась снимками с бывшим мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию снимком, на которых она стоит в обнимку с экс-супругом.

«У нас с Эдгаром, помимо замечательных детей, получаются отличные совместные фото», подписала публикацию Слава.

Также она сообщила, что фото были сделаны еще 11 октября, но из-за болезни она их не выставила. Сейчас артистка борется с коронавирусной инфекцией и решила показать, как она вместе с родственниками отмечала день рождение мамы бывшего супруга.

Напомним, что звездные супруги расстались еще в 2019 году. Но после бракоразводного процесса начали поддерживать дружеские отношения, чтобы воспитывать сына и дочку в заботе и любви.

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