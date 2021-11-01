Певица съехала от мужа и живет в Киеве

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Известный российский певец Валерий Меладзе рассказал, что его родной брат Константин не живет вместе со своей супругой Верой Брежневой. По его словам, украинская певица вместе с детьми живет в Украине. Также он добавил, что звездные супруги редко видятся друг с другом.

Стоит отметить, что недавно артистка похвасталась подарком от мужа на годовщину свадьбы. Чтобы поздравить супругу Константин совершил несколько перелетов и подарил ей кольцо известного ювелирного бренда, стоимость которого составляет более 223 тысяч гривен.

Ходят слухи, что супруги видятся только по праздникам и совместно проживать пока не планируют.

Подарок от Константина Меладзе instagram.com/ververa

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