После ранения оператор понимала, что умирает

Читайте также: Finegold Production – команда мечты: Анна Тринчер, Злата Огневич и другие звезды рассказали о сотрудничестве

Члены съемочной группы фильма «Ржавчина», во время съемок которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, дали показания. По их словам, после того, как Болдуин случайно выстрелил в Хатчинс, она упала на руки главному электрику. И в последние минуты жизни она сказала: «Это нехорошо. Это совсем нехорошо», а потом потеряла сознание, пишет New York Post.

Сразу после выстрела Алек Болдуин крикнул:

«Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?», – сказал актер, не понимая, что произошло, ведь пистолет должен был быть не заряжен.

Читайте также: Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс: новые подробности

Также очевидцы рассказали, что когда Алек Болдуин выстрелили в оператора и режиссера на площадке начался хаос, раненым вызвали скорую помощь. Только спасти украинку не удалось, она умерла через два часа после того, как ее доставили с места происшествия в больницу.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: