Музыкант отказался сниматься в фильме

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Известный американский гангста-рэпер и актер Айс Кьюб отказался от участия в киноленте «Oh Hell No!» из-за условия обязательной прививки против коронавирусной инфекции, пишет The Hollywood reporter. Гонорар артиста за участие в этом проекте составлял 9 миллионов долларов.

Отметим, что работа над фильмом началась еще в июне, а начало съемок планировалось на зиму 2021-2022 годов.

К слову, актер не отрицает существование коронавирусной инфекции, он даже призывал носить маски на своем примере, но вопрос прививки стал принципиальным, из-за которого он потерял крупную сумму денег.

Премьера киноленты, сниматься в которой отказался Айс Кьюб, запланирована на 2022 год. А сейчас начались поиски актера, который сможет его заменить.

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