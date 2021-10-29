Голливудская кинозвезда поделилась архивными кадрами по случаю дня рождения мамы

Популярная американская актриса и модель Милла Йовович, которая родилась в столице Украины, засыпала Сеть архивными снимками из семейного альбома. На своей странице в Инстаграм звезда фильмов «Пятый элемент» и «Обитель зла» опубликовала подборку кадров, где изображена ее мама-именинница. 28 октября советской актрисе Галине Логиновой исполнился 71 год.

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В честь праздника Йовович решила показать, как ее мама выглядела в молодости. Звездная дочь разместила несколько кадров из фильмов Логиновой, а также дополнила их своей черно-белой детской фотографией. На снимке, который был сделан в 1976 году в Киеве, Милла в вязанном свитере, черном платке в горошек и с соской запечатлена у мамы на руках.

«С Днем Рождения, КОРОЛЕВА! Самая крутая, талантливая, модная и шикарная кинозвезда и женщина своего времени, моя мама Галина. Ты всегда была моим самым большим вдохновителем и самым жестким критиком, ты многим пожертвовала ради меня и посвятила себя тому, чтобы быть моей мамой. Мне искренне жаль, что я не могла избавить тебя от душевной боли и лишений, через которые ты прошла при иммиграции в Америку, когда ты была еще такой молодой и успешной в России, и я не могу не отблагодарить тебя за твою постоянную храбрость и силу, чтобы принять любой вызов, независимо от того как трудно. Ты так много достигла в своей жизни, но по-прежнему полна приключений и упорно трудишься. Я так сильно люблю тебя, мама, и я так горжусь быть твоей дочерью. Последняя фотка — огонь!», — обратилась к имениннице Милла.

Отметим, что Галина Логинова родилась в России, однако школу закончила в Днепропетровске. Актриса некоторое время работала на киностудии имени Довженко в Киеве. Маму Йовович можно увидеть в таких советских картинах, как «Тени исчезают в полдень», «Много шума из ничего», «Сказка как сказка», «Голубой патруль» и «Миллионы Ферфакса».

Детское фото Миллы Йовович в Киеве instagram.com/millajovovich

Мама Миллы Йовович instagram.com/millajovovich

Галина Логинова instagram.com/millajovovich

Мама Миллы Йовович instagram.com/millajovovich

Галина Логинова instagram.com/millajovovich

Мама Миллы Йовович instagram.com/millajovovich

Галина Логинова instagram.com/millajovovich

Мама Миллы Йовович instagram.com/millajovovich

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