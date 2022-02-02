Узнайте, как отмечали свадьбу звезды СССР

Сейчас отгулять пышную свадьбу может любая знаменитость, если есть желание. Многие звезды в состоянии провести выездную церемонию в желаемом месте или стране, купить драгоценности, наряды и другие свадебные атрибуты и отгулять пышное торжество. А раньше в СССР роскошью считалась обычная церемония в ресторане, когда пара могла позволить себе просто накормить всех гостей.

Ivona предлагает вспомнить, какими были свадьбы советских знаменитостей.

София Ротару и Анатолий Евдокименко

София Ротару и Анатолий Евдокименко Фото из открытых источников

Музыкант Анатолий Евдокименко и София Ротару еще в 1968 году официально поженились. Свадьба прошла скромно, без всяких излишеств. На невесте было надето скромное белое платье без декольте и длинная фата.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Алла Пугачева и Миколас Орбакас Фото из открытых источников

Алла Пугачева и Миколас Орбакас заключили брак в 1969 году. Молодожены заказали, но до наших дней сохранилось только один кадр. Также молодожёны пригласили гостей в пельменную и угощали 80 человек импортным коньяком.

Любовь Полищук и Валерий Макаров

Любовь Полищук и Валерий Макаров Фото из открытых источников

Актриса Любовь Полищук и поэт Валерий Макаров поженились в 1971 году. 22-летняя невеста была одета в короткое и оригинальное платье для тех времен.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков Фото из открытых источников

Актеры Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков расписались в ЗАГСе в 1974 году. На свадебной церемонии были только свидетели и родственники. Невеста была одета в обычное белое платье, а жених – классический костюм.

Надежда Бабкина и Владимир Заседателев

Надежда Бабкина и Владимир Заседателев Фото из открытых источников

Певица Надежда Бабкина и барабанщик Владимир Заседателев поженились в 1974 году. На церемонию невеста надела сдержанное белое платье с коротким рукавом, а также перчатки и фату.

Елена Проклова и Андрей Тришин

Елена Проклова и Андрей Тришин Фото из открытых источников

Актриса Елена Проклова и бизнесмен Андрей Тришин заключили брак в 1985 году. Невеста выбрала нежное атласное платье с квадратным вырезом и прическу с белым кружевом, поскольку на третью свадьбу считалось дурным тоном надевать фату. Жених с трудом смог достать костюм на свадьбу, он его приобрел его по талонам.

Ирина Понаровская и Вейланд Родд

Ирина Понаровская и Вейланд Родд Фото из открытых источников

Певица Ирина Понаровская и темнокожий джазовый музыкант Вейланд Родд скромно поженились. Жених позировал с бутоньеркой, а невеста – в красном платье с букетом цветов.

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