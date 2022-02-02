Какими были свадебные церемонии советских знаменитостей: фото
Сейчас отгулять пышную свадьбу может любая знаменитость, если есть желание. Многие звезды в состоянии провести выездную церемонию в желаемом месте или стране, купить драгоценности, наряды и другие свадебные атрибуты и отгулять пышное торжество. А раньше в СССР роскошью считалась обычная церемония в ресторане, когда пара могла позволить себе просто накормить всех гостей.
Ivona предлагает вспомнить, какими были свадьбы советских знаменитостей.
София Ротару и Анатолий Евдокименко
Музыкант Анатолий Евдокименко и София Ротару еще в 1968 году официально поженились. Свадьба прошла скромно, без всяких излишеств. На невесте было надето скромное белое платье без декольте и длинная фата.
Алла Пугачева и Миколас Орбакас
Алла Пугачева и Миколас Орбакас заключили брак в 1969 году. Молодожены заказали, но до наших дней сохранилось только один кадр. Также молодожёны пригласили гостей в пельменную и угощали 80 человек импортным коньяком.
Любовь Полищук и Валерий Макаров
Актриса Любовь Полищук и поэт Валерий Макаров поженились в 1971 году. 22-летняя невеста была одета в короткое и оригинальное платье для тех времен.
Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков
Актеры Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков расписались в ЗАГСе в 1974 году. На свадебной церемонии были только свидетели и родственники. Невеста была одета в обычное белое платье, а жених – классический костюм.
Надежда Бабкина и Владимир Заседателев
Певица Надежда Бабкина и барабанщик Владимир Заседателев поженились в 1974 году. На церемонию невеста надела сдержанное белое платье с коротким рукавом, а также перчатки и фату.
Елена Проклова и Андрей Тришин
Актриса Елена Проклова и бизнесмен Андрей Тришин заключили брак в 1985 году. Невеста выбрала нежное атласное платье с квадратным вырезом и прическу с белым кружевом, поскольку на третью свадьбу считалось дурным тоном надевать фату. Жених с трудом смог достать костюм на свадьбу, он его приобрел его по талонам.
Ирина Понаровская и Вейланд Родд
Певица Ирина Понаровская и темнокожий джазовый музыкант Вейланд Родд скромно поженились. Жених позировал с бутоньеркой, а невеста – в красном платье с букетом цветов.
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