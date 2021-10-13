Певица впервые показала шрам на груди

Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которая недавно рассекретила настоящую причину распада дуэта «Время и Стекло», впервые рассказала фанам о пережитой операции. На своей странице в Инстаграм звезда запостила фото, где она позировала в стильном топе. На снимке можно заметить, что у Нади есть шрам на груди.

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В описании к кадру Дорофеева рассказала, что четыре года назад у нее обнаружили в молочной железе доброкачественную опухоль — фиброаденому. Артистке понадобилось хирургическое вмешательство. Такое признание Надя решила сделать в День без бюстгальтеров.

«Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… и только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по ее удалению», — поделилась Надя.

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В конце публикации Дорофеева напомнила девушкам о том, как важно проходить ежегодное обследование молочных желез, чтобы избежать рака груди.

«Фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе. Она возникает по разным причинам – чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю», — обратилась к подписчицам Дорофеева.

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