Украинская певица обращалась за помощью к коллегам из российского шоу-бизнеса

Украинская певица Ирина Билык до февраля 2022 года поддерживала дружеские отношения с представителями российского шоу-бизнеса. После начала широкомасштабной агрессии РФ артистка первым делом обратилась к коллегам из российского шоу-бизнеса с просьбой остановить войну в Украине. В этом списке был и Филипп Киркоров, которому певица несколько лет назад подарила легендарную песню «Снег».

«Все эти артисты лично знают Путина, и я надеялась, что они смогут донести до него светлые мысли. Просто думала, что они заботятся о других... но все мои обращения проигнорировали. А уже потом я решила обратиться лично к Филиппу Киркорову, но не хотела употреблять бранных слов… просто сказала: «Когда будешь исполнять мою песню в будущем, знай, что мне не где жить». «Но он не ответил», – плача, прокомментировала Ирина Билык.

Артистка также рассказала о первых днях войны и о том, что произошло с ее домом под Киевом. По словам Билык, как только она услышала первые взрывы утром, 24 февраля, поняла – нужно собирать вещи и бежать из собственного дома.

«У меня всегда есть предчувствие чего-то страшного, поэтому я прислушалась к нему и решила уехать, – рассказывает Ирина Билык в эфире «Ранку з Україною». – У жителей нашего городка есть чат, где все общаются, сообщают новости. Так я узнала, что уже через неделю там выключили свет и перекрыли воду… я даже не могла посмотреть, что происходит с моим домом. Мне просто написали, что в городок зашли рашисты и выгнали всех людей со словами: «Не запирайте дома, потому что мы повыбиваем дверь и будем искать еду».

А вот о том, что происходило в доме артистки, рассказал ее менеджер, которому удалось попасть во внутрь только через месяц со времени оккупации.

«Они делали там все, что только возможно… плавали в бассейне, пользовались аппаратурой, рылись в личных вещах, даже перелопатили мои фото, все, с самого детства», – со слезами на глазах поделилась певица.

Сейчас Ирина Билык вместе с младшим сыном и своей кумой находится в безопасном месте и пытается быть полезной для Украины.

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