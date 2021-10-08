Артистка впервые с 2014 года дала интервью украинскому телеканалу

Украинская исполнительница Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и работает в России, впервые за семь лет дала интервью украинскому телеканалу. Певица стала героиней программы «Життя відомих людей».

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В эфире проекта Ани рассекретила, почему долгое время не выступала в Украине и только летом 2021 года решилась спеть в Одессе. 43-летняя Лорак, которая стала самой молодой Заслуженной артисткой нашей страны и заняла второе место на «Евровидении», заявила, что в Украине она всего уже достигла и ей захотелось покорить другие страны.

«В один момент мне стало очень тесно в Украине. А крылья у меня росли. Я понимала, что мне нужен мир. Поэтому мы начали развиваться на новых территориях. И гастролировать», — поделилась исполнительница.

Лорак рассекретила, что долгое время не давала концерты на родине, потому что чувствовала, что на нее сделали «политический заказ».

«Семь лет я не давала концерты в Украине... И эти концерты в Одессе ­— это было что-то невероятное. Я остановилась давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический. Есть заказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре, у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность провести концерты. Я могу только догадываться, что может где-то стоит в уголке зависть... не мальчика, потому что мальчикам я нравлюсь. Наверное, девочка», — призналась знаменитость.

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Певица рассказала, что ей было очень обидно из-за того, что никто из ее коллег по украинскому шоу-бизнесу и политиков не выступил в ее защиту.

«У меня единственный вопрос, когда началась травля на певицу, кто встал на ее защиту и сказал: «Не обижайте ее, она поет для нас, она наша украинская». Никто... Мне, как девочке, хотелось, чтобы как папа пришел и кто-то сказал: «Мою дочь никто не будет обижать». Но те люди, которые имели силу и могли сказать — не сказали. Хотя все были на моих концертах», —добавила Лорак.

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