Финал 66-го песенного конкурса состоится 14 мая

22 мая в нидерландском Роттердаме представители Италии, группа Måneskin, с триумфом выиграла «Евровидение 2021». Уже через сутки после финала о желании провести конкурс в следующем году объявили Милан, Болонья, Неаполь, Пезаро и Турин. Позже заявки на проведение «Евровидения 2022» подали еще 12 итальянских городов.

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В пятницу, 8 октября, Европейский вещательный союз официально объявил о том, что 66-й песенный конкурс «Евровидение 2022» состоится в Турине. Отмечается, что финал пройдет на спортивно-концертной арене «Пала Альпитур» в субботу, 14 мая, а полуфиналы — 10 та 12 мая.

Напомним, что Италия уже дважды принимала песенный конкурс — в 1965 году в Неаполе и в 1991-м в Риме.

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