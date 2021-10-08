Кто из украинских знаменитостей мог стать юристом, если бы не попал в шоу-бизнес

Вот уже 14 лет 8 октября в Украине отмечается День юриста. Сегодня с профессиональным праздником стоит поздравить адвокатов, нотариусов, судей, следователей и других представителей правозащитной сферы. Среди звезд шоу-бизнеса также есть те, кто в прошлом получил юридическое образование. Рассказываем, кто из украинских знаменитостей в юности планировал стать юристом.

MONATIK

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Один из самых популярных певцов нашей страны Дмитрий Монатик, который в этом году получил звание Заслуженного артиста, после окончания школы в 2003 году поступил в Волынский институт имени Вячеслава Липинского Межрегиональной академии управления персоналом на юридический факультет. Музыкант не только получил юридическое образование, но даже некоторое время поработал по специальности.

Дядя Жора

Известный шоумен, настоящее имя которого Вадим Мичковский, в 1998 году окончил Хмельницкий университет управления и права, после чего еще три года работал юрисконсультом в банке.

Ассоль

Певица Ассоль в 2016 году получила диплом юридического факультета лондонского Coventry University, где изучала гражданское правоведение. Но магистратуру артистка решила закончить уже по специальности — «Гостиничный и туристический менеджмент».

Александр Пономарев

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Первый представитель Украины на песенном конкурсе «Евровидение» Александр Пономарев в 2000-х годах планировал начать политическую карьеру. Чтобы лучше разбираться в этой сфере деятельности, артист во второй раз поступил в ВУЗ. В 2006 году он стал студентом юридического факультета Львовского университета внутренних дел.

Михаил Присяжнюк

Ведущий социального проекта «Один за всіх» в 1999-2005 годах учился на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В прошлом году Михаил возглавил комиссию Киевского городского совета по вопросам собственности.

Автор: Наталия Коваленко

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