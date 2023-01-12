Сейчас Ольга не сожалеет о такой "ошибке".

Украинская певица Оля Полякова вспомнила в новом выпуске "Взрослых девочек", как отправила гневное сообщение певице-предательнице Ани Лорак. Ситуация произошла в 2021 году, тогда ей удалось избежать скандала.

Полякова увидела видео с концерта путинистки в Одессе. Звезда хотела отправить это видео своему менеджеру Артему, но случайно переслала Лорак.

"Беру ее stories и пишу: "Ты смотри, какая с**а, вернулась, будет она тут залы собирать. Ноги кривые, костюмы го**о, поет ужасно". Наговорила и отправила. Думала, что Артему, но когда уже отправила, смотрю, что сделала это Ани Лорак. А там такой спич… Сразу было написано - просмотрено," - рассказала артистка.

После чего Ольга начала звонить менеджеру, чтобы посоветоваться, но Артем ее успокоил.

"Эту всю историю прочитал ее пиарщик и тут он пишет моему менеджеру Кате: "Олю что, взломали?" Катя сказала, что это что-то там сделал Артем," - со смехом вспомнил Полякова.

Артистка отметила, что сегодня все сказанные слова уместны, поэтому артистка не жалеет.

Ранее мы писали, что Злата Огневич ответила на обвинения Поляковой и Ефросининой в лицемерии.