Узнайте, что стало причиной драки

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Известный американский актер и звезда фильма «Иллюзия обмана» Вуди Харрельсон ударил мужчину в баре после того, как тот сфотографировавшего его с дочерью.

Отметим, что актер ужинал вместе с дочерью на крыше отеля Watergate в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время ужина их начал фотографировать мужчина, Вуди подошел и попросил незнакомца удалить кадры, после чего началась ссора, после которой произошла драка.

К слову, неизвестный мужчина набросился на 60-летнего актёра, который не растерялся и ударил его кулаком первый. Местная полиция установила, что звезда действовал в порядке самообороны, так как его противник был в алкогольном опьянении.

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