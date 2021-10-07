Іспанці — товариські, австрійці — стримані, швейцарці — м'які, шведи — консервативні, італійці — вічні мамині синочки. Так чи інакше чоловіки різних країн мають свій образ в наших очах. У ТОПі, звичайно, французи. Ця країна асоціюється з романтикою і тому саме французів ми часто ставимо в приклад українським чоловікам. Є як мінімум 3 риси, які хотілося б прищепити їм від французів в першу чергу.

Французи — гурмани

Французам властива культура споживання вина: вони розбираються у сортах, вміють пити вино правильно — без поспіху і з насолодою.

А кухня цього краю, що визнана у всьому світі, не залишає французам вибору - багато хто з них вміє добре готувати. І роблять це із задоволенням, так, що спостерігаючи за ними, в тебе мимоволі розігрується апетит.

Але українські чоловіки цілком здатні перейняти цю якість, що доводить шеф-кухар Андрій Дромов в проєкті «Відкрий аромат французької кухні разом з Хьюмер и Андрієм Дромовим». В своїх відео-рецептах він показує, як готувати страви французької кухні легко та із задоволенням.

Останній відео-рецепт Андрія це тарт-татен з яблуками Голден. Шеф-кухар впевнений, что навіть якщо ви ніколи не готувати не то що французькі, в взагалі ніякі десерти, то тарт татен вам обов'язково вдасться.

Стильно та доглянуто виглядають

У Франції взагалі дотримуються принципу, що одяг має бути простим, класичним і якісним. Тому їхній стиль простий и шикарний водночас. У ньому немає місця для спортивних штанів, потертих джинсів, спортивних курток або шльопанців. Чоловіки носять штани класичного крою, елегантні туфлі та куртки, різноманітні піджаки та якісні сорочки. Восени люблять тренчі та чоботи.

Французи віртуозно підбирають аксесуари, шарфи, шийні хустки, головні убори і окуляри.

3 риси французів, яких так не вистачає багатьом українським чоловікам пресслужба

Коли парижанин проходити повз, помічаєш его зачіску, впевнену ходу та аромат. Так, чоловіки тут користуються духами нарівні з жінками.

А ще — приділяють увагу гігієні носа. Причому, не тільки під час хвороби, щоденно промивають ніс. Адже представники нації кохання мають бути завжди в формі.

Доречі, щоденна гігієна носа — практика багатьох країнах світу і підмічено, що у народів, де прийнято промивати ніс, рідше трапляються гайморити й простудні захворювання. Це тому що, коли ніс та його пазухи належно чином очищені, то й функціонують ефектівніше.

Найбільш комфортно робити щоденний туалет носа за допомогою препарату Хьюмер в зручному економічному балоні. Хьюмер — це справжня, жива морська вода, від природи збагачена мікроелементами. Вона ретельно та м'яко очищає слизову носа, захищаючи таким чином нас від проникнення вірусів, бактерій та других мікроорганізмів.

Саме Хьюмер є лідером по рекомендаціям ЛОР-лікарів і педіатрів за даними незалежного аудиту. Довіряють йому як професіонали, так і споживачі: препарат 6 разів отримував нагороди «Вибір року №1»*. Марка Хьюмер — французького походження, в складі препарату стерильна нерозведена морська вода Атлантичного океану з узбережжя Бретані.

А ще цікаво, що французи швидше підуть до фармацевта, ніж до лікаря, особливо якщо справа в незначному нездужанні. Товариські фармацевти тут часто читають покупцям цілі лекції про здоровий спосіб життя.

Знаються на коханні

О, в цьому аспекті французи обганяють українців по повній програмі. Вся справа в тому, що вони виросли в культурі, що має більш вільний підхід до сексуальності.

Вони взагалі схильні переходити відразу до рішучих дій, без місяця побачень. А про секс говорять відверто, адже це для них природний аспект любові, її логічне продовження.

Однак, є і ложка дьогтю. Процитуємо Стівена Кларка, автора книги про Францію і французів «Як розмовляти з равликом».

3 риси французів, яких так не вистачає багатьом українським чоловікам пресслужба

Він пише «Мама моєї подруги каже, і я повністю з нею згоден, що французи ідеальні, якщо ви хочете зав'язати роман, але вони зовсім не ідеальні чоловіки». Проблема в тому, що вони ніколи не виростають. Їм постійно доводиться доводити собі, що вони великі, і для цього вони постійно роблять нові любовні завоювання. Французи не можуть сказати «досить» в відносинах».

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