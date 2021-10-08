Пользователи сети негодуют из-за новой роли актера

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Украинский актер Виталий Салий, который играет в Киевском академическом театре драмы и комедии, сыграл военного в российском сериале. Пользователи сети раскритиковали поступок актера, напомнив ему о том, что на востоке Украины до сих пор умирают солдаты.

Отметим, что актер сыграл офицера ВМФ (военно-морской флота Российской Федерации). Информацию об актерском составе детективной истории «Бухта глубокая» уже выложили на сайт российского телеканала НТВ.

Виталий Салий в российской форме военного instagram звезд

Эту новость не могли обойти мимо неравнодушные пользователи Facebook, которые резко отреагировали на съемки актера в российском кино. Его обвинили в продажности и неуважении к военным, которые отдают свою жизнь на границе с агрессором.

«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?», – обратилась к мужчине писательница Лариса Ницой.

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Другие комментаторы были менее вежливы, а некоторые даже угрожали физической расправой. Украинцев возмутил не только факт съемок в российской картине, но и роль военного страны, которая уже 7 лет убивает и калечит его соотечественников.

Виталий Салий сыграл российского военного Скриншот Facebook

Пользователи сети раскритиковали Виталия Салий Скриншот Facebook

Виталий Салий попал в громкий скандал Скриншот Facebook

Известно, что актер с 2015 года сотрудничает с театром «Приют Комедианта», который дислоцируется в Санкт-Петербурге. Также Виталий женат на русской актрисе театра и кино – Анне Арафьевой.

Виталий Салий с женой Анной Арафьевой instagram звезд

Напомним, что в 2019 году вышел фильм «Круты 1918», где показали бой под Крутами зимой 1918 года между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Советской России. Виталий в нем сыграл роль командира отрядов Красной гвардии – Михаила Муравьева.

Виталий Салий с женой и ребенком instagram звезд

Виталий Салий с семьей instagram звезд

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