Украинский актер снялся в российском сериале: новые подробности скандала
Читайте также: Украинский актер попал в тройное ДТП: видеоУкраинский актер Виталий Салий, который играет в Киевском академическом театре драмы и комедии, сыграл военного в российском сериале. Пользователи сети раскритиковали поступок актера, напомнив ему о том, что на востоке Украины до сих пор умирают солдаты.
Отметим, что актер сыграл офицера ВМФ (военно-морской флота Российской Федерации). Информацию об актерском составе детективной истории «Бухта глубокая» уже выложили на сайт российского телеканала НТВ.
Эту новость не могли обойти мимо неравнодушные пользователи Facebook, которые резко отреагировали на съемки актера в российском кино. Его обвинили в продажности и неуважении к военным, которые отдают свою жизнь на границе с агрессором.
«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?», – обратилась к мужчине писательница Лариса Ницой.
Читайте также: Сбежала от мужа-тирана: украинская певица рассказала об абьюзивных отношенияхДругие комментаторы были менее вежливы, а некоторые даже угрожали физической расправой. Украинцев возмутил не только факт съемок в российской картине, но и роль военного страны, которая уже 7 лет убивает и калечит его соотечественников.
Известно, что актер с 2015 года сотрудничает с театром «Приют Комедианта», который дислоцируется в Санкт-Петербурге. Также Виталий женат на русской актрисе театра и кино – Анне Арафьевой.
Напомним, что в 2019 году вышел фильм «Круты 1918», где показали бой под Крутами зимой 1918 года между молодыми военными-курсантами Украинской Народной Республики и войсками Советской России. Виталий в нем сыграл роль командира отрядов Красной гвардии – Михаила Муравьева.
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