Актер шотландского происхождения Робби Колтрейн, сыгравший егеря Хогвартса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере и главную роль в детективной драме ITV Cracker, умер в возрасте 72 лет.

В заявлении его агент Белинда Райт назвала Колтрейна «уникальным талантом».

«Вероятно, в ближайшие десятилетия его лучше всего запомнят как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая доставила радость как детям, так и взрослым во всем мире», — сказала она.

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Также Райт описала Колтрейна, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, как «замечательного актера» и «криминалистически умного».

Колтрейн был удостоен ордена Британской империи в новогоднем списке наград 2006 года за свои заслуги перед драматическим искусством, а в 2011 году он был награжден премией Bafta Scotland Award за выдающийся вклад в кино.

Его агент не сообщил подробностей о его смерти, но сказал, что семья Колтрейна поблагодарила команду Королевского госпиталя Форт-Вэлли в Ларберте за их заботу.

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