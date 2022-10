Актер шотландского происхождения Робби Колтрейн, сыгравший егеря Хогвартса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере и главную роль в детективной драме ITV Cracker, умер в возрасте 72 лет.

В заявлении его агент Белинда Райт назвала Колтрейна «уникальным талантом».

Читайте также: Спустя 20 лет: как сейчас выглядят актеры из «Гарри Поттера»

Также Райт описала Колтрейна, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, как «замечательного актера» и «криминалистически умного».

Колтрейн был удостоен ордена Британской империи в новогоднем списке наград 2006 года за свои заслуги перед драматическим искусством, а в 2011 году он был награжден премией Bafta Scotland Award за выдающийся вклад в кино.

Его агент не сообщил подробностей о его смерти, но сказал, что семья Колтрейна поблагодарила команду Королевского госпиталя Форт-Вэлли в Ларберте за их заботу.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/CCofb6BMo6