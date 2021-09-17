У исполнителя роли Локи в киновселенной Marvel завязался роман с Зави Эштон.

Слухи о романе звезды "Мстителей" и "Тора", популярного английского актера Тома Хиддлстона с актрисой сериала "Рассказ служанки" Зави Эштон подтвердились. Недавно пару застукали на совмесном отдыхе на Ибице.

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Папарацци засняли, как 40-летний Том и 37-летняя Зави проводили время на пляже. Влюбленные не скрывали своих чувств. Они нежно обнимались и целовались в воде.

Отметим, что впервые о любовных отношениях актеров заговорили еще два года назад после того, как они вместе сыграли в спектакле "Предательство". Ранее исполнитель роли Локи в киновселенной Marvel встречался с актрисой Сюзанной Филдинг и певицей Тейлор Свифт.

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